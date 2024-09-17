Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу

Мадридский «Реал» стартовал в общем этапе Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» матчем против «Штутгарта». После травм в стартовый состав команды Карло Анчелотти вернулись Беллингем и Тчуамени.

«Реал» выиграл прошлый розыгрыш Лиги чемпионов, а «Штутгарт» сейчас принимает участие в еврокубках впервые за десять лет. «Сливочные» выиграли предыдущий чемпионат Испании, а «швабы» заняли в Бундеслиге-2023/2024 второе место.

Новый сезон и для тех, и для других начался с Суперкубков – только с разных. «Реал» в европейском оставил не у дел «Аталанту», а «Штутгарт» в немецком проиграл по пенальти «Байеру».

В стартовавших национальных чемпионах команды набрали отнюдь не стопроцентное число очков за сыгранные туры. «Реал» в рамках Ла Лиги трижды победил и дважды сыграл вничью. У «Штутгарта» в Бундеслиге по одному исходу каждого типа – поражение, ничья и победа.

«Реал Мадрид» – это звучит громко. Но то, как он заиграл в отчётном матче на своей половине поля, не выдерживало никакой критики. Просто безобразно. Что это за обрезки такие? Действуй «Штутгарт» получше в завершающей стадии, счёт к перерыву мог быть крупным в пользу гостей.

Ундав перехватил мяч и забросил вперёд на Мийо, который пробил рядом со штангой. Вскоре скинул Ундав на Левелинга, тот приложился с линии штрафной, и Куртуа спас мадридцев. Кстати, своему вратарю «реальные» должны быть сильно благодарны.

В очередные разы Тибо выручил команду Анчелотти – когда бил Мийо, когда выходил один на один Штиллер. Кроме того, перекладина отвратила гол от ворот «Реала». Мяч попал в каркас, срикошетив от Карвахаля после удара Ундава.

В атаке «Реала» Мбаппе сталкивался с трудностями. В середине тайма пробил он со средней дистанции – не попал в створ. Позже Вальверде прошёл в контратаке по правому полуфлангу и прострелил в направлении Мбаппе, но мяч перехватил защитник гостей.

По истечении получаса игры Родриго подал угловой с правого края, а Тчуамени головой послал мяч в руки Нюбеля. Что потом? Пенальти в пользу «Реала»? Как бы да, но выяснилось, что нет. Главный судья Халил Мелер сбегал к монитору и отметил первоначально назначенный одиннадцатиметровый.

Что там было? Миттельштедт подкатывался в своей штрафной, но если и задел Рюдигера, то слабо. Ещё до перерыва пенальти едва не получился в другие ворота – Карвахаль уронил Ундава. Но одиннадцатиметровый не назначили из-за положения «вне игры».

Разговор в перерыве с Анчелотти благотворно повлиял на «сливочных». Первая же минута второго тайма обернулась голом в ворота «швабов». Тчуамени закинул на Родриго, который прострелил из правой зоны, а избежавший офсайда Мбаппе переправил мяч в сетку (1:0).

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Это был первый забитый мяч Килиана за «Реал» в Лиге чемпионов. Вскоре Вальверде и Родриго затянули с ударами из штрафной площади – иначе бы запросто счёт мог удвоиться. Винисиус уже ближе к рубежу в час игры пальнул с дистанции в перекладину.

И как-то заснул «Реал», рано в себя уверовал. «Штутгарту» это и надо было. Опять пошли удары от того же Левелинга, и вода сточила камень. Набросил на этот раз Левелинг на Ундава, головой в противоход Куртуа поразившего левый угол (1:1).

По игре одно очко «Штутгарт» точно уж заслужил, но футбол – это не всегда про такие категории. «Реал» есть «Реал», и он знает, как вырывать победы практически в любых ситуациях. Модрич вышел на замену, подал угловой слева – Рюдигер выиграл верх у Шабо, Нюбель застыл на полувыходе. Удар Антонио головой – и 2:1.

Мадридский «Реал» разочаровал своих поклонников качеством игры. Но не лучше ли им порадоваться голу Эндрика в добавленное время? Убежал он в контратаку со своей половины поля и сделал итоговый счёт 3:1. Будут говорить, что «сливочным» традиционно непросто даются матчи против немецких клубов. Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» сыграет в гостях с «Лиллем», ну а «Штутгарт» примет пражскую «Спарту».

Кирилл Иванцов