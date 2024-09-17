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Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу

17 Сентября 2024 • 23:58 Комментировать (7)
Реал Мадрид
3:1
Штутгарт

Мадридский «Реал» стартовал в общем этапе Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» матчем против «Штутгарта». После травм в стартовый состав команды Карло Анчелотти вернулись Беллингем и Тчуамени.

Протокол игры  
Реал Мадрид2:1Штутгарт
(1:0) Мбаппе Килиан46'  
  68'Ундав Дениз (1:1)
(2:1) Рюдигер Антонио83'  
Куртуа ТибоВаскес Лукас  23' 46' (Милитао Эдер ( 46'  80') Карвахаль ДаниэльРюдигер АнтониоМенди Ферлан 75' (Гюлер Арда ( 75') Вальверде Федерико  78'Тчуамени Орельен 69' (Модрич Лука ( 69'  90') Беллингем Джуд 80' (Эндрик II ( 80') Родриго 75' (Гарсия Франсиско III ( 75') Мбаппе КилианВинисиус Жуниор
Запасные: Гонсалес ФранЛунин АндрейВальехо Хесус
Нюбель АлександрВагноман Жоша 63' (Чейс Анрие ( 63') Руо Антони 89' (Загаду Дан-Аксель ( 89') Шабо ЮлианМиттельштедт Максимилиан  30'Левелинг ДжеймиШтиллер АнгелоКаразор АтаканМийо Энцо 75' (Туре Эль Билал ( 75') Ундав Дениз 75' (Демирович Эрмедин ( 75') Фюрих Крис 63' (Ридер Фабиан ( 63')
Запасные: Раймунд ЛукаКрэтзиг ФрансСеймен ДеннисКайтель ЯнникШтенцель ПаскальБредлов Фабиан
17 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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«Реал» выиграл прошлый розыгрыш Лиги чемпионов, а «Штутгарт» сейчас принимает участие в еврокубках впервые за десять лет. «Сливочные» выиграли предыдущий чемпионат Испании, а «швабы» заняли в Бундеслиге-2023/2024 второе место.

Новый сезон и для тех, и для других начался с Суперкубков – только с разных. «Реал» в европейском оставил не у дел «Аталанту», а «Штутгарт» в немецком проиграл по пенальти «Байеру».

В стартовавших национальных чемпионах команды набрали отнюдь не стопроцентное число очков за сыгранные туры. «Реал» в рамках Ла Лиги трижды победил и дважды сыграл вничью. У «Штутгарта» в Бундеслиге по одному исходу каждого типа – поражение, ничья и победа.

«Реал Мадрид» – это звучит громко. Но то, как он заиграл в отчётном матче на своей половине поля, не выдерживало никакой критики. Просто безобразно. Что это за обрезки такие? Действуй «Штутгарт» получше в завершающей стадии, счёт к перерыву мог быть крупным в пользу гостей.

Ундав перехватил мяч и забросил вперёд на Мийо, который пробил рядом со штангой. Вскоре скинул Ундав на Левелинга, тот приложился с линии штрафной, и Куртуа спас мадридцев. Кстати, своему вратарю «реальные» должны быть сильно благодарны.

В очередные разы Тибо выручил команду Анчелотти – когда бил Мийо, когда выходил один на один Штиллер. Кроме того, перекладина отвратила гол от ворот «Реала». Мяч попал в каркас, срикошетив от Карвахаля после удара Ундава.

В атаке «Реала» Мбаппе сталкивался с трудностями. В середине тайма пробил он со средней дистанции – не попал в створ. Позже Вальверде прошёл в контратаке по правому полуфлангу и прострелил в направлении Мбаппе, но мяч перехватил защитник гостей.

По истечении получаса игры Родриго подал угловой с правого края, а Тчуамени головой послал мяч в руки Нюбеля. Что потом? Пенальти в пользу «Реала»? Как бы да, но выяснилось, что нет. Главный судья Халил Мелер сбегал к монитору и отметил первоначально назначенный одиннадцатиметровый.

Что там было? Миттельштедт подкатывался в своей штрафной, но если и задел Рюдигера, то слабо. Ещё до перерыва пенальти едва не получился в другие ворота – Карвахаль уронил Ундава. Но одиннадцатиметровый не назначили из-за положения «вне игры».

Разговор в перерыве с Анчелотти благотворно повлиял на «сливочных». Первая же минута второго тайма обернулась голом в ворота «швабов». Тчуамени закинул на Родриго, который прострелил из правой зоны, а избежавший офсайда Мбаппе переправил мяч в сетку (1:0).

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Это был первый забитый мяч Килиана за «Реал» в Лиге чемпионов. Вскоре Вальверде и Родриго затянули с ударами из штрафной площади – иначе бы запросто счёт мог удвоиться. Винисиус уже ближе к рубежу в час игры пальнул с дистанции в перекладину.

И как-то заснул «Реал», рано в себя уверовал. «Штутгарту» это и надо было. Опять пошли удары от того же Левелинга, и вода сточила камень. Набросил на этот раз Левелинг на Ундава, головой в противоход Куртуа поразившего левый угол (1:1).

По игре одно очко «Штутгарт» точно уж заслужил, но футбол – это не всегда про такие категории. «Реал» есть «Реал», и он знает, как вырывать победы практически в любых ситуациях. Модрич вышел на замену, подал угловой слева – Рюдигер выиграл верх у Шабо, Нюбель застыл на полувыходе. Удар Антонио головой – и 2:1.

Мадридский «Реал» разочаровал своих поклонников качеством игры. Но не лучше ли им порадоваться голу Эндрика в добавленное время? Убежал он в контратаку со своей половины поля и сделал итоговый счёт 3:1. Будут говорить, что «сливочным» традиционно непросто даются матчи против немецких клубов. Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» сыграет в гостях с «Лиллем», ну а «Штутгарт» примет пражскую «Спарту».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (7) Все комментарии
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Ceroki
18 Сентября 2024 в 00:56
Все время смеюсь когда говорят что главное результат )) я не про тренеров и игроков , я про болельщиков )) все время хочу понять , что персонально они имеют с этого ,,результата ,, при какой нибудь нудной игре , которых просто море , я еще могу понять тех болельщиков например из Мадрида , я тоже болею за Реал , но все же я не радуюсь так как они этому триумфу , вспоминая например прошлый . Полнейшая везуха при очень мутной игре . Но есть тут деятели которые все время твердят что главное трофей . А как же красота игры ?? Эстетика футбола ?? Мне хочется получать от игры которую я смотрю какое то удовольствие , это же очевидно . Это как пить шмурдяк лишь бы рыло залить , или как выбор женщины , выбираешь ведь потому что она красивая , а не потому что у нее щель в виде трофея..
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CELTIC FROST
18 Сентября 2024 в 00:12
Кстати, как там типа главный претендент на ЗМ Винисиус? Неужто это олицетворение БЛМ реально дотянут до трофея? при всем уважении, это выглядит перебором. Ну да в случае с Золотым мячом, такое происходило многократно....
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CELTIC FROST
18 Сентября 2024 в 00:08
Ясное дело - заготовка. Но ЕФ в свои лучшие времена всегда отличался от многих других порталов оперативностью. Так что в данном случае это простительно). / и как только Реал победил - ведь местные эксперты его за матч приговорили к неудаче? Чудеса) Вновь повторю - МЮ бы такие "проблемы".
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Sergey999
18 Сентября 2024 в 00:23
Ну если вдуматься Реал также и в прошлом сезоне по первым таймам выглядел...
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CELTIC FROST
18 Сентября 2024 в 00:24
Так в том-то и дело. Главное все же - итоговый результат.
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Sergey999
18 Сентября 2024 в 00:24
Ну посмотрим дальше что будет
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Ceroki
18 Сентября 2024 в 00:00
Очень быстрая статья )) с ошибкой в счете , сразу понятно что заготовка ))
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