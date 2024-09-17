Мюллер побил рекорд Хави в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер стал новым рекордсменом по количеству матчей за один клуб в Лиге чемпионов.

35-летний футболист вышел на замену на 68-й минуте поединка против загребского «Динамо» – к тому моменту на табло уже горел счёт 5:2. Как информирует Opta, для Мюллера это 152-я игра в Лиге чемпионов. Таким образом, немец, всю карьеру проводящий в «Баварии», установил новый рекорд по матчам за один клуб в Лиге чемпионов. Позади остался легендарный экс-полузащитник Хави Эрнандес, сыгравший за «Барселону» 151 раз.

После выхода Томаса Мюллера «Бавария» забила ещё четырежды. Итоговый счёт – 9:2.