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Покер Кейна, три пенальти, 11 (!) голов: «Бавария» деклассировала «Динамо» Загреб в суперсобытийном матче

17 Сентября 2024 • 23:54 Комментировать (1)
Бавария
9:2
Динамо Загреб
окончен

«Бавария» и «Динамо» Загреб сыграли в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч первого тура состоялся 17 сентября на стадионе «Альянс Арена».

Протокол игры  
Бавария9:2Динамо Загреб
(1:0) Кейн Гарри20'  
(2:0) Геррейру Рафаэл34'  
(3:0) Олисе Майкл38'  
  49'Петкович Бруно (3:1)
  51'Огивара Такуя (3:2)
(4:2) Кейн Гарри58'  
(5:2) Олисе Майкл61'  
(6:2) Кейн Гарри73'  
(7:2) Кейн Гарри78'  
(8:2) Сане Лерой85'  
(9:2) Горецка Леон90'  
Нойер Мануэль 46' (Ульрайх Свен ( 46') Киммих ЙозуаУпамекано ДайоМин-Чжэ Ким 68' (Мюллер Томас ( 68') Дэвис АльфонсоПавлович АлександрГеррейру Рафаэл 81' (Горецка Леон ( 81') Олисе Майкл 68' (Сане Лерой ( 68') Мусиала Джамал 68' (Дайер Эрик ( 68') Гнабри СержКейн Гарри
Запасные: Коман КингслиЛаймер КонрадПальинья ЖоауШмитт МаксТель Матис
Невистич ИванРистовски Стефан  77'Теофил-Катерин КевинМмаэ СамиПьер-Габриэль Ронаэль 73' (Ходжа Арбер ( 73') Огивара Такуя 73' (Шпикич Дарио ( 73') Рог Марко 46' (Стойкович Лука ( 46') Мишич ЙосипБатурина Мартин 79' (Адеми Ариян ( 79') Пьяца Марко 62' (Куленович Сандро ( 62') Петкович Бруно
Запасные: Филипович ИванКордоба ХуанЗагорац ДаниэльБерноэр МаксимТорренте РаульКачавенда ЛукасМбуку Натанаэль
17 сентября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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Мюнхенской «Баварии» первый тур общего этапа выпал на домашний матч, соперником значился один из аутсайдеров – загрбеское «Динамо». Кейн и компания ожидали от себя только победы, собственно, с таким настроем и вышли они с первых минут, передышки гостям никто не обещал. На третьей уже минуте Павлович лупил с линии штрафной площади после передачи Геррейру – гостей спас голкипер. Спустя ещё шесть минут Мусиала уже забил, завершив классную комбинацию, но счёт на табло не изменился – Джамал забрался в офсайд.

Вскоре ещё и Гнабри после паса Мусиалы хлёстко пробил с левого полуфланга, упаковав мяч точно в дальний угол. Опять гол и опять не засчитан. Зафиксировали офсайд у Гнабри и одновременно фол гостей – вместо гола «Бавария» получила пенальти. При наличии в составе Кейна – гол отложенный. Подошёл англичанин к «точке» и неотразимо пробил в левый угол – 1:0.

Тотально доминировала «Бавария», постоянно атаковала и до конца первого тайма устроила хорватам разгром. Гнабри слева подключил Мусиалу, Джамал грудью скинул на Геррейру, а Рафаэль мощнейшим ударом упаковал мяч в «девять» - 2:0. Спустя четыре минуты Киммих разыграл угловой, навесил наконец к вратарской площади, где выиграл верх и точно пробил Олисе – 3:0.

В перерыве Компани убрал Нойера, выпустив Ульрайха. Он даже не представлял, какой кошмар придётся пережить Свену. Почти сразу же пошла подача справа, Пьяца пяткой подправил к линии вратарской, откуда Петкович без проблем расстрелял голкипера – 3:1. В следующей атаке Мишич роскошной передачей вскрыл оборону «Баварии», выведя Огивару на рандеву с Ульрайхом. Японец издевательски катнул в «домик» голкиперу – 3:2.

И всё бы хорошо, но такой камбэк только разозлил «Баварию». За следующие 10 минут мюнхенцы забили четыре (!) раза. Правда, засчитали только три. Удар Киммиха со средней дистанции Невистич отразил перед собой, Кейн сработал на добивании – 4:2. Спустя мгновения англичанин опять подкараулил отскок и забил, но за мгновение до этого в офсайд забрался.

Разгромный статус-кво установил Олисе. Кейн выскочил на разрезающую передачу и собрал на себя всех защитников. Далее мяч достался Мусиале, который уже и голкипера оббежал, просто оставив решающий удар Майклу. По пустым воротам Олисе пробил без проблем – 5:2. А теннисный счёт установил Кейн. Мишич сыграл рукой, после долгого просмотра повторов арбитр это касание углядел и опять же указал на точку. Второй раз за матч Кейн реализовал пенальти, оформив хет-трик – 6:2. Гейм, сет, матч. Но это не всё. Ещё один пенальти назначил Мартинес, а Кейн оформил покер – 7:2. Уже даже считать фолы и пенальти стало сложно.

Успел отличиться ещё и Сане. Мюллер зацепил мяч после длинной передачи и на дуге штрафной им поделился. Лерой рывком ушёл от опеки и пробил бильярдно в нижний угол – 8:2. Окончательный счёт установил Горецка, в компенсированное время Леон замкнул мягкий кросс Киммиха – 9:2.

Событий из этого матча хватило бы игр на пять-шесть, «Бавария» с незасчитанными забила больше 10 мячей, вот такое веселье из общего этапа Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Динамо Загреб

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Комментарии (1) Все комментарии
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Отец Иппатий
18 Сентября 2024 в 00:05
И это ЛЧ?? Скажем дружно...
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