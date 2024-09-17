Кейн оформил покер, трижды забив с пенальти

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн впечатляюще начал выступление в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

Англичанин отличился на 19-й, 57-й, 73-й и 78-й минутах встречи с загребским «Динамо». В трёх из четырёх случаев форвард отправил мяч в сетку с одиннадцатиметровой отметки, а с игры забил лишь однажды. Благодаря подвигам 31-летнего футболиста мюнхенцы повели со счётом 7:2.

По ходу сегодняшнего матча Гарри Кейн установил рекорд всех времён по количеству голов в Лиге чемпионов среди англичан, обогнав Уэйна Руни.

В активе экс-игрока «Тоттенхэма» уже 53 гола в 50 играх за «Баварию» во всех турнирах.