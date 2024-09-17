Олисе повторил достижение Анри в Лиге чемпионов

Вингер «Баварии» Майкл Олисе успешно проводит свой дебютный матч в Лиге чемпионов.

На 38-й минуте встречи с загребским «Динамо» француз забил свой первый гол в турнире за всю карьеру, а на 61-й отличился во второй раз. По данным Opta, Олисе стал первым представителем Франции, оформившим дубль в дебютном поединке Лиги чемпионов, после Тьерри Анри. Легендарному экс-форварду это удалось в 1997 году.

Майкл Олисе перешёл в «Баварию» минувшим летом из английского «Кристал Пэлас». Стоимость трансфера оценивается в 53 млн евро.

14 сентября Олисе забил свой первый гол за мюнхенский гранд во всех турнирах, поразив ворота «Хольштайн Киль».