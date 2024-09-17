Кейн – единоличный рекордсмен по голам в Лиге чемпионов среди англичан

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн установил очередной рекорд. Лидер мюнхенцев оформил дубль на 58-й минуте матча против загребского «Динамо» – этот гол стал для игрока 31-м в Лиге чемпионов. Именно Кейну теперь принадлежит единоличный рекорд по количеству забитых мячей в самом престижном еврокубке среди англичан. На втором месте остался легендарный экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, отличившийся 30 раз.

На счету Гарри Кейна теперь 51 точный удар в 50 поединках за «Баварию» во всех турнирах. Ряды гранда Бундеслиги футболист пополнил летом прошлого года, перебравшись из лондонского «Тоттенхэма».