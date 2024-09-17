​Мотта: «Интересный результат»

Туринский «Ювентус» начал свой поход за победой в Лиге чемпионов с успеха в матче с ПСВ, команда Тьяго Мотты забила три мяча и только после этого позволила сопернику отыграть один гол. Наставник итальянского клуба прокомментировал успех своей команды в первом матче начавшейся кампании:

- Мне нравится, как мы сыграли. Хотелось показать хороший футбол. Но есть в чем улучшать, особенно в том, что касается владения мячом, мы добились прогресса, но надо научиться делать это все 90 минут. Результат считаю интересным и положительным, - цитирует слова Мотты Juvenews.eu.

В последний раз «Юве» побеждал в Лиге чемпионов в 1996 году.