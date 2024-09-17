Меньян получил травму и покинул поле

Итальянский «Милан» ударно начал матч против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, команда Паулу Фонсеки забила уже на третьей минуте усилиями Кристиана Пулишича. Но затем «Ливерпуль» перехватил инициативу и ещё до конца первой половины игры вышел вперёд.

А вторая половина матча началась с ещё одной неудачи - травму получил голкипер Майк Меньян, и в ворота «Милана» встал молодой голкипер Лоренцо Торриани.

Подробности травмы Меньяна станут известны позже, будем надеяться, что он выбыл из строя ненадолго, ведь в конце недели «Милану» предстоит сыграть с «Интером» в принципиальном матче Серии А.