Мбаппе забил первый гол за «Реал» в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отличился в своём дебютном матче за команду в Лиге чемпионов.

Француз поразил ворота немецкого «Штутгарта» на 46-й минуте поединка первого тура основной стадии турнира. Как отмечает Opta, Мбаппе – 15-й игрок, забивший в дебюте за «сливочных» в Лиге чемпионов, и второй после Кристиана Карамбё представитель Франции, которому это удалось.

Этот гол стал для Мбаппе пятым в цветах «Реала» в семи матчах всех турниров. Напомним, форвард пополнил ряды мадридского гранда минувшим летом, перебравшись из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.