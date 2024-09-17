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Лига чемпионов

Мбаппе забил первый гол за «Реал» в Лиге чемпионов

17 Сентября 2024 • 23:20 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Штутгарт
окончен

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отличился в своём дебютном матче за команду в Лиге чемпионов.

Француз поразил ворота немецкого «Штутгарта» на 46-й минуте поединка первого тура основной стадии турнира. Как отмечает Opta, Мбаппе – 15-й игрок, забивший в дебюте за «сливочных» в Лиге чемпионов, и второй после Кристиана Карамбё представитель Франции, которому это удалось.

Этот гол стал для Мбаппе пятым в цветах «Реала» в семи матчах всех турниров. Напомним, форвард пополнил ряды мадридского гранда минувшим летом, перебравшись из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.

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Реал Мадрид Кристиан Карамбе Килиан Мбаппе Штутгарт ещё теги

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