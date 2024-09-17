Зоммер – о встрече с Холанном: «Я одинаково готовлюсь ко всем играм»

Голкипер миланского «Интера» Янн Зоммер ответил на вопросы о предстоящей встрече с «Манчестер Сити» и Эрлингом Холанном.

Форвард «горожан» забил девять голов в четырёх матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги. В среду норвежец попробует продолжить свои успехи в Лиге чемпионов, где его команде предстоит сыграть на своём поле с «Интером».

«Холанн – отличный нападающий, но мы говорим об очень качественной команде с отлаженной игрой в атаке. Нам предстоит встреча с одним из сильнейших соперников в Европе.

Изучал ли я конкретно Холанна? Я одинаково готовлюсь к каждой игре. Я несколько раз играл против Эрлинга, и я знаю, как он играет. Постараюсь бросить ему вызов, но я не думаю, что всё сводится к дуэли с ним – мы должны остановить весь «Манчестер Сити», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Зоммера.