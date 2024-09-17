Симоне Индзаги прокомментировал слова Родри о забастовке игроков

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился своим мнением о перегруженном графике матчей.

Недавно полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри заявил, что футболисты близки к забастовке из-за тяжёлого календаря.

«Слова Родри? Мы знаем, что проводим много игр, и это одна из причин, почему мы зарабатываем столько денег. Нам нужно адаптироваться. Мы завершим этот сезон в середине июля матчами клубного чемпионата мира, и мне придётся постоянно ротировать состав», – приводит журналист Даниэле Мари высказывания тренера «нерадзурри».

В среду «Манчестер Сити» и «Интер» сыграют друг с другом в Лиге чемпионов. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.