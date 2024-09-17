Туринский «Ювентус» начал свой поход за победой в Лиге чемпионов с успеха в матче с ПСВ, нидерландский клуб достаточно быстро пропустил, и его наставник, Петер Бош, считает, что игроки ПСВ не сделали достаточно для иного исхода матча. Поражение своего коллектива Бош считает заслуженным.- Мы не смогли дать всё, потерпев заслуженное поражение. Я разочарован, не скрываю. Но это другое разочарование, в отличие от прошлого года, когда все игроки были в строю. Сейчас это не так. Мы были слабы в дуэлях, это можно компенсировать смелостью, но и её не было, - цитирует слова Боша Juvenews.eu.
Петер Бош: «Проиграли заслуженно»
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