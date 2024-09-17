​Петер Бош: «Проиграли заслуженно»

Туринский «Ювентус» начал свой поход за победой в Лиге чемпионов с успеха в матче с ПСВ, нидерландский клуб достаточно быстро пропустил, и его наставник, Петер Бош, считает, что игроки ПСВ не сделали достаточно для иного исхода матча. Поражение своего коллектива Бош считает заслуженным.

- Мы не смогли дать всё, потерпев заслуженное поражение. Я разочарован, не скрываю. Но это другое разочарование, в отличие от прошлого года, когда все игроки были в строю. Сейчас это не так. Мы были слабы в дуэлях, это можно компенсировать смелостью, но и её не было, - цитирует слова Боша Juvenews.eu.