Кейн повторил рекорд Руни в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн сравнялся с показателем Уэйна Руни по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов.

31-летний футболист открыл счёт в матче против загребского «Динамо», реализовав пенальти на 20-й минуте. В активе Кейна теперь 30 голов в Лиге чемпионов – повторение рекорда среди англичан, ранее единолично принадлежавшего Уэйну Руни. Таким образом, лидеру атаки мюнхенцев осталось отличиться всего однажды, чтобы установить новый английский рекорд турнира.

На сайте LiveResult можно следить за ходом встречи «Баварии» с загребским «Динамо» в формате текстовой онлайн-трансляции.