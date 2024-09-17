Нико Гонсалес: «Провели отличный матч»

Туринский «Ювентус» начал свой поход за победой в Лиге чемпионов с успеха в матче с ПСВ, итальянцы быстро забили два гола, а когда Нико Гонсалес в начале второй половины игры забил и третий гол, всё стало понятно.

Нападающий туринского клуба не скрывает своего удовлетворения итогами прошедшего матча, хотя и выразил сожаление в том, что Душан Влахович, сербский форвард «Ювентуса», не смог забить.

- Мы провели отличный матч, а я счастлив, что смог забить. Жаль только, что Влахович не смог забить, я советую ему не отчаиваться и пробовать ещё, - цитирует слова Гонсалеса Juvenews.eu.