​Локателли: «Могли сыграть и лучше во втором тайме»

Туринский «Ювентус» начал свой поход за победой в Лиге чемпионов с успеха в матче с ПСВ, итальянцы быстро забили два гола, в начале второй половины встречи добавили третий, но всё-таки позволили гостям один мяч в итоге отквитать. Полузащитник туринцев Мануэль Локателли считает, что его команда несколько расслабилась после перерыва:

- Результат неплох, но я раздосадован тем, что пропустили гол в конце игры. Могли сыграть во втором тайме лучше с точки зрения владения мячом. Но в целом, это хорошее начало кампании в Лиги чемпионов, - цитирует слова Мануэля Локателли Juvenews.eu.