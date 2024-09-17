Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча «Интера» с «Манчестер Сити»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями о предстоящей игре с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Команды встретятся в Англии в среду. Предыдущий поединок «горожан» с «нерадзурри» состоялся в июньском финале Лиги чемпионов – 2022/23. Тогда триумф отпраздновал коллектив Хосепа Гвардиолы (1:0).

«Это не матч-реванш, а матч первого тура. Теперь всё по-другому, ведь нужно готовиться к восьми разным играм, а не к трём соперникам, как раньше.

Я смотрел тот финал через неделю после его завершения, а месяц назад пересматривал его вновь в перерыве между тренировками. Я ни о чём не жалею – в тот день моя команда выложилась на 100%.

Нет необходимости лишний раз представлять «Манчестер Сити», который не проигрывал дома с 2018 года. Мы знаем, что нужно делать, бег, агрессия, решительность – одни из составляющих успеха. От нас требуется провести грандиозную игру», – заявил на пресс-конференции Индзаги.