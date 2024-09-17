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Форвард «Ювентуса» Йылдыз – самый молодой турок, забивший в Лиге чемпионов

17 Сентября 2024 • 22:02 Комментировать
Ювентус
3:1
ПСВ
окончен

Нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз стал рекордсменом Лиги чемпионов среди турецких игроков.

Коллектив Тьяго Мотты обыграл нидерландский ПСВ в поединке первого тура (3:1), а Йылдыз стал автором первого мяча – он отличился на 21-й минуте. По информации Squawka, Йылдыз – самый молодой автор гола среди представителей Турции в истории Лиги чемпионов. На данный момент восходящей звезде «бьянконери» 19 лет и 136 дней.

В общей сложности в активе футболиста пять забитых мячей и три результативные передачи в 37 матчах за первую команду «Ювентуса» во всех турнирах.

2 октября «старая синьора» отправится в гости к «РБ Лейпцигу» на игру второго тура основного этапа Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кенан Йылдыз

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