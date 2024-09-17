В составе «Милана» больше англичан, чем в составе «Ливерпуля»

Вечером вторника в новом розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА стартуют «Милан» и «Ливерпуль» в очной встрече. Матч начался в 22:00 по московскому времени.

На любопытный факт обращает внимание Opta Sports. Так, в составе «россонери» больше англичан, чем в составе «Ливерпуля», английского клуба этой пары. У «Милана» это защитник Фикайо Томори и полузащитник Рубен Лофтус-Чик.

У «Ливерпуля» английский игрок в составе лишь один – это защитник Трент Александер-Арнольд.

Текстовую трансляцию битвы «Милана» и «Ливерпуля» проведёт наш портал. В разгаре самое начало первого тайма.