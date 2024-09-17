Карвахаль: «Готов быть вратарём, если так будет нужно Анчелотти»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль ответил на вопрос об игре на непрофильной позиции.

32-летний футболист вынужден сыграть в непривычной для себя роли центрального защитника в сегодняшнем матче Лиги чемпионов против «Штутгарта». Такое решение рулевого Карло Анчелотти обусловлено кадровыми проблемами «сливочных» в центре обороны.

«Я готов играть везде, где понадоблюсь тренеру. Даже на позиции вратаря», – приводит Madrid Zone слова из предматчевого интервью Карвахаля.

Следить за ходом матча мадридского «Реала» против «Штутгарта» можно на сайте LiveResult, где пройдёт текстовая онлайн-трансляция встречи.