Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Карвахаль: «Готов быть вратарём, если так будет нужно Анчелотти»

17 Сентября 2024 • 21:54 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Штутгарт
1-й тайм

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль ответил на вопрос об игре на непрофильной позиции.

32-летний футболист вынужден сыграть в непривычной для себя роли центрального защитника в сегодняшнем матче Лиги чемпионов против «Штутгарта». Такое решение рулевого Карло Анчелотти обусловлено кадровыми проблемами «сливочных» в центре обороны.

«Я готов играть везде, где понадоблюсь тренеру. Даже на позиции вратаря», – приводит Madrid Zone слова из предматчевого интервью Карвахаля.

Следить за ходом матча мадридского «Реала» против «Штутгарта» можно на сайте LiveResult, где пройдёт текстовая онлайн-трансляция встречи.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Даниэль Карвахаль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Сентября
21:54
Карвахаль: «Готов быть вратарём, если так будет нужно Анчелотти»
20:22
Беллингем и Мбаппе — в стартовом составе «Реала» на первый матч Лиги чемпионов
11:56
Актуальная ставка и прогноз на матч Реал Мадрид — Штутгарт Лиги чемпионов — 17 сентября 2024
03:35
Наставник «Штутгарта» назвал сильную сторону «Реала»
02:39
Реал - Штутгарт: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Сентября
23:55
Форвард «Штутгарта» Ундав – о матче с «Реалом»: «Мы не должны бояться»
19:45
Актуальный прогноз и ставка на Реал — Штутгарт Лиги чемпионов — 17 сентября 2024
16:08
Анчелотти назвал причину частых травм в «Реале»
15:56
Анчелотти порадовал фанатов «Реала» кадровыми новостями
15:25
Анчелотти дал ответ по состоянию Милитао
15 Сентября
21:05
Прогноз на точный счёт матча Реал Мадрид – Штутгарт Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
14:45
Два важных игрока вернулись в состав «Реала»
12 Сентября
05:03
Анчелотти может предоставить отдых одному из лидеров «Реала» в ближайшем матче
10 Сентября
01:13
Президент «Атлетико»: «Нам нужен ещё один финал Лиги чемпионов с «Реалом»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ШТУТГАРТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» Мбаппе ответил, кто должен бить пенальти в «Реале» Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал» «Барселона» потеряла Ольмо — хавбек пропустит Лигу чемпионов Появилась новая плохая новость по Неймару Роналду или Месси: Симулятор высчитал, кто быстрее пробежал бы 100 метров
«Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Вылета в Чемпионшип им мало: Стало известно, какое наказание для «Манчестер Сити» хотят видеть в АПЛ В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028
Спортивные новости
Гол Радулова помог «Локомотиву» одолеть «Ладу» в матче КХЛ «Салават Юлаев» переиграл «Авангард» в матче КХЛ Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» «Металлург» без шансов уступил «Северстали» в матче КХЛ Стали известны претенденты на пост нового президента МОК Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Янг Бойз Янг Бойз
Астон Вилла Астон Вилла
0
3
4.80 4.00 1.60
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
ПСВ ПСВ
3
1
1.71 3.70 4.40
Видео
25 мин
Реал Мадрид Реал Мадрид
Штутгарт Штутгарт
0
0
1.26 5.80 8.60
Видео
25 мин
Милан Милан
Ливерпуль Ливерпуль
1
1
3.45 3.65 1.94
Видео
25 мин
Спортинг Л Спортинг Л
Лилль Лилль
0
0
1.81 3.55 4.10
Видео
25 мин
Бавария Бавария
Динамо Загреб Динамо Загреб
1
0
1.12 8.40 15.00
Видео
18.09.24 в 19:45
Болонья Болонья
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.77 3.75 4.00
Видео
18.09.24 в 19:45
Спарта Прага Спарта Прага
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
2.35 3.65 2.85
Видео
18.09.24 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Жирона Жирона
1.41 4.50 6.60
Видео
18.09.24 в 22:00
Брюгге Брюгге
Боруссия Д Боруссия Д
4.40 3.90 1.67
Видео
18.09.24 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Интер Милан Интер Милан
1.36 4.80 7.20
Видео
18.09.24 в 22:00
Селтик Селтик
Слован Братислава Слован Братислава
1.37 4.70 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Сентября
22:19 · Лига чемпионов
​Локателли: «Могли сыграть и лучше во втором тайме»
22:12 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча «Интера» с «Манчестер Сити»
22:02 · Лига чемпионов
Форвард «Ювентуса» Йылдыз – самый молодой турок, забивший в Лиге чемпионов
22:02 · Лига чемпионов
В составе «Милана» больше англичан, чем в составе «Ливерпуля»
21:54 · Лига чемпионов
Карвахаль: «Готов быть вратарём, если так будет нужно Анчелотти»
21:45 · Лига чемпионов
Нойер проведёт 141-й матч в Лиге чемпионов – десятый показатель в истории
21:44 · Лига чемпионов
У Эмери крупная победа: «Астон Вилла» побила «Янг Бойз» на выезде
21:38 · Лига чемпионов
Капелло: «Милан» и «Ливерпуль» не умеют защищаться»
21:30 · Лига чемпионов
«Спортинг» - «Лилль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
21:30 · Лига чемпионов
«Бавария» - «Динамо» Загреб: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:30 · Лига чемпионов
«Милан» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:07 · Лига чемпионов
«Милан» и «Ливерпуль» озвучили составы на матч Лиги чемпионов
21:01 · Лига чемпионов
Нойер, Мусиала и Кейн – в старте «Баварии» на матч Лиги чемпионов
20:31 · Лига чемпионов
«Астон Вилла» впервые за 41 год забила в Лиге чемпионов
20:22 · Лига чемпионов
Беллингем и Мбаппе — в стартовом составе «Реала» на первый матч Лиги чемпионов
20:19 · Лига чемпионов
Йылдыз – самый молодой автор гола «Ювентуса» в истории Лиги чемпионов
20:16 · Лига чемпионов
​Йылдыз забил первый гол нового сезона Лиги чемпионов
19:28 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Лаутаро Мартинес может стать обладателем «Золотого мяча»
19:22 · Лига чемпионов
Мотта проведёт первый матч Лиги чемпионов в роли главного тренера
19:18 · Италия. Серия А
«Ювентус» выставил свой самый молодой состав в истории Лиги чемпионов
19:15 · Лига чемпионов
«Янг Бойз» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
19:15 · Лига чемпионов
«Ювентус» - ПСВ: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
18:57 · Лига чемпионов
Назван лучший тренер, не игравший на топ-уровне: Сакки – второй, Бенитес – четвёртый, Тедеско – 21-й
18:50 · Лига чемпионов
Эмери сыграет в Лиге чемпионов уже с шестой командой
Все новости
Рекомендуем