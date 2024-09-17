Нойер проведёт 141-й матч в Лиге чемпионов – десятый показатель в истории

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер войдёт в топ-10 игроков с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов.

Сегодняшний поединок против загребского «Динамо» станет для 38-летнего капитана мюнхенцев 141-м в рамках Лиги чемпионов за всю карьеру. Немецкий вратарь, таким образом, сравняется с бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом, на счету которого также 141 игра.

Выше располагаются Рауль и Серхио Рамос (по 142), Хави, Тони Кроос и Томас Мюллер (по 151), Карим Бензема (152), Лионель Месси (163), Икер Касильяс (177) и Криштиану Роналду (183).

Матч «Бавария» – «Динамо» Загреб стартует в 22:00 по московскому времени.