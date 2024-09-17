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Лига чемпионов

У Эмери крупная победа: «Астон Вилла» побила «Янг Бойз» на выезде

17 Сентября 2024 • 21:44 Комментировать
Янг Бойз
0:3
Астон Вилла
окончен

Названия «Янг Бойз» и «Астон Вилла» в русском языке начинаются с последней и первой букв алфавита соответственно. Честь сыграть первыми в истории в общем этапе Лиги чемпионов они разделили с «Ювентусом» и ПСВ, которые встречались в параллельном матче.

Протокол игры  
Янг Бойз0:3Астон Вилла
  27'Тилеманс Юри (0:1)
  38'Рамси Джакоб (0:2)
  86'Онана Амаду (0:3)
Фон Бальмоос ДавидАтекаме ЗакариАли МохамедЗукру ТангиАджам Жауэн 63' (Виржиньюс Алан ( 63') Ньясс Шейх  33' 46' (Элиа Мешак ( 46'  54') Лаупер Сандро  46'Монтейро Джоэл  79' 83' (Малес Дариан ( 83') Угринич ФилипКолли Эбрима 63' (Конте Абду ( 63') Ганвула Сильвер 83' (Иттен Седрик ( 83')
Запасные: Чайва МигельБлюм ЛевинЛакоми ЛукашБенито ЛорисИмери КастриотМарцино ДариоКеллер Марвин
Мартинес ЭмилианоБогард Ламар 46' (Карлос Диего Сантос ( 46') Конса ЭзриТоррес Пау IIДинь Люка 87' (Матсен Ян ( 87') Макгинн ДжонОнана АмадуТилеманс Юри 87' (Баркли Росс ( 87') Рамси Джакоб 88' (Буэндия Эмилиано ( 88') Роджерс МорганУоткинс Олли 60' (Дуран Джон ( 60'  79')
Запасные: Неделькович КостаЗых ОливерГоси ДжоЯнг КаданСвинкелс СилБэйли Леон
17 сентября. Стадион "Ванкдорф".
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В рамках общего этапа Лиги чемпионов всем 36 участникам гарантированы восемь матчей с заходом на январь следующего года. Перед первым туром, естественно, никаких раскладов не было – все команды имели по нулю очков в огромной турнирной таблице.

Ни «Янг Бойз», ни «Астон Вилла» не рассматриваются фаворитами Лиги чемпионов. Но «вилланы» выигрывали Кубок европейских чемпионов в 1982 году, а «молодые парни» играли в полуфинале этого турнира в сезоне-1958/1959.

Нынешнее выступление в Лиге чемпионов «Астон Вилла» заслужила четвёртым местом в прошлом розыгрыше чемпионата Англии. «Янг Бойз» же является действующим чемпионом Швейцарии, только в текущем национальном первенстве «пчёлы» располагаются на последнем месте.

На самом старте матча инициатива находилась у «Астон Виллы», но на подходе к десятой минуте неплохой короткий отрезок выдал «Янг Бойз». Угринич со штрафного перебросил стенку, однако не был такой удар опасен для Эми Мартинеса, который забрал мяч в центре. Вскоре Угринич с нового стандарта набросил слева, а Мартинес отбил неуверенно, хотя и без последствий.

Далее швейцарская команда создала полноценный голевой момент. Богард упал в своей штрафной площади, а Ньясс откатил на Колли, чей удар отразил Мартинес. На добивании оказался Угринич, но точности ему не хватило.

В середине тайма Колли новым дальним ударом опустил мяч на сетку с верхней стороны. После этого наконец «Астон Вилла» ответила своим шансом. Уоткинс перед чужой штрафной скинул Макгинну, а тот не попал в ворота.

Открыт был счёт на 27-й минуте. Вообще нечасто так забивают на высоком уровне. Высокую подачу слева с углового исполнил Макгинн, а Тилеманс внутри чужой штрафной в одиночестве подобрал мяч, подработал и поразил ногой левый нижний угол (0:1).

Чуть больше десяти минут – и новый гол в ворота хозяев. Морган Роджерс прострелил, а защитники «Янг Бойз» реально начудили. Камара сделал опрометчивый пас назад на фон Бальмооса, ведь перед вратарём находился Уоткинс. В нужную точку подоспел Джакоб Рамси и отправил мяч в ворота от правой штанги (0:2).

Наглядно выявлялось, что класс швейцарской команды ниже, и она едва не проиграла первый тайм крупно. Рамси отдал передачу с левой стороны, и Уоткинс забил со второй попытки после первоначального рикошета. Однако в дело вмешался ВАР – видеоассистенты усмотрели игру рукой у Джакоба. Поэтому гол отменён был.

Второй тайм стал складываться для бирмингемцев вполне нормально. Они стремились к разгрому соперника. После 60-й минуты возник реально острый момент у гостей, когда Рамси с приличной дистанции приложился под перекладину. Там вступил в дело фол Бальмоос и отвёл угрозу на угловой.

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На 71-й минуте по гостевым воротам из пределов штрафной бил Ганвула – Мартинес был на месте и сработал как надо. Джон Дуран, казалось, сделал счёт крупным, но раньше времени отпраздновал взятие ворот, напрыгнув на рекламный щит. Главный арбитр Георгий Кабаков посмотрел повтор и отменил гол из-за того, что в начале атаки Амаду Онана подыграл себе рукой. А Дурану досталась жёлтая карточка.

И всё ж таки крупную победу одержала «Астон Вилла». В концовке Онана загнал мяч издали под левую штангу, голевой пас у Тилеманса. Команда Унаи Эмери удачно начала свой путь в общем этапе Лиги чемпионов. Во втором туре этой стадии ЛЧ «львы» и «пчёлы» пройдут испытание топовыми клубами. «Астон Вилла» примет «Баварию» (с которой она играла в финале Кубка европейских чемпионов 1982 году), а «Янг Бойз» попробует в гостях что-то зацепить у «Барселоны».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Янг Бойз Астон Вилла

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