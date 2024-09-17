Кенан Йылдыз забил красивый первый гол общего этапа ЛЧ, а «Ювентус» легко разобрался с ПСВ

«Ювентус» и ПСВ сыграли в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч первого тура состоялся 17 сентября на стадионе «Альянц Стэдиум».

Она вернулась! Вернулась и обновилась. Общий этап подарит нам сразу 18 матчей за три дня, три (!) лигочемпионских дня. Пока стартует первый и видим мы афишу очень привлекательную – «Ювентус» принимает ПСВ. В ней же мы увидели и первый гол, исторический первый гол общего этапа Лиги чемпионов.

«Юве» ведь ещё с проблемами начал матч с ПСВ, получил пару неприятных атак, Ледесма после передачи Бакайоко опасно бил. Казалось, что туринцам сложно будет забрать три очка, но тут Кенан Йылдыз мягким бегом сместился с левого края, пробрался в штрафную площадь и шикарным ударом пробил в дальний угол. Мяч врезался в штангу, а затем оказался в сетке – 1:0.

И тут ПСВ поплыл. Коопмейнерс к «точке» пенальти вырезал прострел, Маккенни замкнул в касание, но голкипер успел «отстегнуть» ногу и организовать сейв. Уэстон же почувствовал запах гола, отличившись спустя пять минут. Нико Гонсалеса легко перекинул мяч через Дамса и прострелил. От Влаховича мяч отскочил левее, а там просто один стоял Маккенни. Уэстон ударом в касание отличился спокойно – 2:0.

А перед самым перерывом Коопмейнерс мог ещё на разгром посадить ПСВ. Точнее, посадить мог Йылдыз. Кенан в очередной раз пробежался слева и обострил, прострелил к линии вратарской. Там голландец замыкал довольно кривым тычком, но мяч чуть не закрутился под штангу. Но от разгрома гости не спаслись. И Коопмейнерс приложил к нему ногу.

Уже после перерыва Тён обокрал Вермана в центре поля и запустил по флангу Влаховича. Душан принёс угрозу слева и пробил/прострелил в направлении дальнего угла, откуда Гонсалес замкнул уже без помех – 3:0. И после этого игра закончилась. «Ювентус» никуда не торопился, душил темп игры поперечными передачами, а ПСВ почему-то решил не бежать за голом престижа.

Только на третьей компенсированной минуте голландцы смогли чуть подсластить пилюлю. Это Сайбари в полном одиночестве выскочил на диагональ Бакайоко и установил окончательный счёт – 3:1. Красиво «Ювентус» вернулся в Лигу чемпионов, 685 дней отсутствия позади!