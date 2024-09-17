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Кенан Йылдыз забил красивый первый гол общего этапа ЛЧ, а «Ювентус» легко разобрался с ПСВ

17 Сентября 2024 • 21:39 Комментировать (2)
Ювентус
3:1
ПСВ
окончен

«Ювентус» и ПСВ сыграли в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч первого тура состоялся 17 сентября на стадионе «Альянц Стэдиум».

Протокол игры  
Ювентус3:1ПСВ
(1:0) Йылдыз Кенан21'  
(2:0) Маккенни Уэстон27'  
(3:0) Гонсалес Николас52'  
  90'Сайбари Исмаэль (3:1)
Ди Грегорио МикелеКалюлю ПьерГатти Федерико 57' (Тюрам Кефрен ( 57') Бремер ГлейсонКамбьясо АндреаЛокателли Мануэль 57' (Данило Луис ( 57') Маккенни Уэстон 75' (Соарес Дуглас ( 75') Гонсалес Николас 69' (Фаджоли Николо ( 69') Копмейнерс ТëнЙылдыз Кенан 69' (Веа Тимоти ( 69') Влахович Душан
Запасные: Аджич ВасилийПинсольо КарлоСавона НиколоПерин МаттиаМбангула СамюэльРухи ЮнасКабаль Хуан
Дроммел ЙоэлЛедесма Ричард 86' (Нагало Адамо ( 86') Фламинго РайанБоскальи ОливьеДамс Маттео 77' (Пепи Рикардо ( 77') Схаутен ЙердиТиль Гус 62' (Сайбари Исмаэль ( 62') Веерман Йоэй 62' (Ланг Ноа ( 62') Бакайоко ЖоанДе Йонг Люк 77' (Жуниор Мауро ( 77') Тильман Малик
Запасные: Шикс НикБрессер МихаэлЛэнд ТайгоДриауех КаухайбСмоленарс ТейнБабади Исаак
17 сентября. Стадион "Альянц Стэдиум".
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Она вернулась! Вернулась и обновилась. Общий этап подарит нам сразу 18 матчей за три дня, три (!) лигочемпионских дня. Пока стартует первый и видим мы афишу очень привлекательную – «Ювентус» принимает ПСВ. В ней же мы увидели и первый гол, исторический первый гол общего этапа Лиги чемпионов.

«Юве» ведь ещё с проблемами начал матч с ПСВ, получил пару неприятных атак, Ледесма после передачи Бакайоко опасно бил. Казалось, что туринцам сложно будет забрать три очка, но тут Кенан Йылдыз мягким бегом сместился с левого края, пробрался в штрафную площадь и шикарным ударом пробил в дальний угол. Мяч врезался в штангу, а затем оказался в сетке – 1:0.

И тут ПСВ поплыл. Коопмейнерс к «точке» пенальти вырезал прострел, Маккенни замкнул в касание, но голкипер успел «отстегнуть» ногу и организовать сейв. Уэстон же почувствовал запах гола, отличившись спустя пять минут. Нико Гонсалеса легко перекинул мяч через Дамса и прострелил. От Влаховича мяч отскочил левее, а там просто один стоял Маккенни. Уэстон ударом в касание отличился спокойно – 2:0.

А перед самым перерывом Коопмейнерс мог ещё на разгром посадить ПСВ. Точнее, посадить мог Йылдыз. Кенан в очередной раз пробежался слева и обострил, прострелил к линии вратарской. Там голландец замыкал довольно кривым тычком, но мяч чуть не закрутился под штангу. Но от разгрома гости не спаслись. И Коопмейнерс приложил к нему ногу.

Уже после перерыва Тён обокрал Вермана в центре поля и запустил по флангу Влаховича. Душан принёс угрозу слева и пробил/прострелил в направлении дальнего угла, откуда Гонсалес замкнул уже без помех – 3:0. И после этого игра закончилась. «Ювентус» никуда не торопился, душил темп игры поперечными передачами, а ПСВ почему-то решил не бежать за голом престижа.

Только на третьей компенсированной минуте голландцы смогли чуть подсластить пилюлю. Это Сайбари в полном одиночестве выскочил на диагональ Бакайоко и установил окончательный счёт – 3:1. Красиво «Ювентус» вернулся в Лигу чемпионов, 685 дней отсутствия позади!

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСВ

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Комментарии (2) Все комментарии
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Juventissimo
17 Сентября 2024 в 21:43
Просто и со вкусом. Спасибо команде за приятные эмоции год спустя. Красиво победили, правда расслабон обходится дорого в конце. Ну и фиг с ним - важно, что вкус побед возвращается и рисунок игры - тоже. Forza Juventus!
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Ceroki
17 Сентября 2024 в 22:20
Если бы вместо Влаховича был форвард покруче то счет был бы разгромным
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