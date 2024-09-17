Капелло: «Милан» и «Ливерпуль» не умеют защищаться»

Известный экс-тренер Фабио Капелло высказался о сильных и слабых сторонах «Милана» и «Ливерпуля» в преддверии встречи команд в Лиге чемпионов.

Поединок первого тура основного этапа самого престижного еврокубка стартует в 22:00 по московскому времени.

«Многое будет решаться на левом фланге «Милана» и правом фланге «Ливерпуля».

«Ливерпуль» очень опасен, когда атакует правым краем. То же самое касается левой стороны «Милана». Однако обе команды не умеют защищаться», – приводит Football Italia мысли телеэксперта.

С составами «Милана» и «Ливерпуля» на сегодняшний матч можно ознакомиться здесь.