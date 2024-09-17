«Милан» и «Ливерпуль» озвучили составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 17 сентября, «Милан» примет у себя дома «Ливерпуль» в рамках первого тура нового розыгрыша Лиги чемпионов.

Накануне встречи стало известно, кто из футболистов выйдет на поле с первых минут.

Стартовый состав «Милана»: Меньян (вр), Калабрия, Томори, Павлович, Тео Эрнандес, Лофтус-Чик, Фофана, Рейндерс, Пулишич, Мората, Леау.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон (вр), Александр-Арнольд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Собослаи, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Гакпо, Жота.

Начало матча «Милан» - «Ливерпуль» запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.