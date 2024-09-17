Нойер, Мусиала и Кейн – в старте «Баварии» на матч Лиги чемпионов

Вечером вторника стартует новый розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА. В первом матче турнира для себя «Бавария» играет против загребского «Динамо» дома. Мюнхенский клуб назвал за час до встречи озвучил свой стартовый состав:

Нойер, Упамекано, Ким Мин Джэ, Киммих, Дэвис, Геррейру, Павлович, Мусиала, Гнабри, Олисе, Кейн.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Бавария» дошла до полуфинала, где уступила «Реалу» в двухматчевом противостоянии. Летом команду возглавил новый тренер, бельгиец Венсан Компани.

Текстовую трансляцию матча «Бавария» - «Динамо Загреб» проведёт наш портал.