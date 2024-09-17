«Астон Вилла» впервые за 41 год забила в Лиге чемпионов

В эти минуты «Астон Вилла» проводит выездной матч первого тура Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

На данный момент идет первый тайм. «Астон Вилла» впереди со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал бельгийский полузащитник Юри Тилеманс.

Стоит сказать, что данный гол стал первым для «Астон Виллы» за 41 год в рамках Лиги чемпионов. Последний раз бирмингемцы отличались в данном турнире в марте 1983 года в игре 1/4 финала с «Ювентусом» (1:3).

Следить за ходом всех событий матча «Янг Бойз» - «Астон Вилла» можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.