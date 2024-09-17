Беллингем и Мбаппе — в стартовом составе «Реала» на первый матч Лиги чемпионов

Сегодня, 17 сентября, мадридский «Реал» примет на своём поле немецкий «Штутгарт» в рамках первого тура нового розыгрыша Лиги чемпионов.

Пресс-служба «сливочных» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа (вр), Васкес, Карвахаль, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус.

Стартовый свисток в матче между «Реалом» и «Штутгартом» должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.