Йылдыз – самый молодой автор гола «Ювентуса» в истории Лиги чемпионов

Вечером вторника стартовала Лига чемпионов УЕФА. Первый гол турнира в его новом формате оформил молодой турок из «Ювентуса» Кенан Йылдыз, он поразил ворота ПСВ в домашнем матче первого тура.

Любопытно, но Йылдыз в свои 19 лет и 136 дней стал самым молодым автором гола в истории «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Он превзошел Алессандро дель Пьеро, который в 1995 году забивал в возрасте 20 лет и 308 дней.

Текстовая трансляция матча «Ювентус» - ПСВ проходит на нашем портале. Туринский клуб ведёт, 2:0. Ещё гол оформил Уэстон Маккенни.

К слову, сегодняшний состав «Юве» - самый молодой в истории «бьянконери» в ЛЧ.