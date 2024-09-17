​Йылдыз забил первый гол нового сезона Лиги чемпионов

В европейском футболе настала пора для самого престижного футбольного турнира континента на клубном уровне - матчей группового раунда Лиги чемпионов. Туринский «Ювентус» принимает ПСВ и удачно начал своё шествие - уже в середине первой половины матча турецкий нападающий Кенан Йылдыз прекрасно пробил из-за пределов штрафной площади и вывел свой клуб вперёд.

Этот мяч стал первым в новом сезоне Лиги чемпионов, но чтобы нидерландцам мало не показалось, уже через несколько минут американец Уэстон Маккенни забил и второй гол. Так что «Ювентус» уже к исходу первых получаса игры заручился комфортным преимуществом.