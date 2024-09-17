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Гвардиола: «Лаутаро Мартинес может стать обладателем «Золотого мяча»

17 Сентября 2024 • 19:28 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
1 1.50 X 4.40 2 6.10
18.09 22:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о форварде миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

— Лаутаро может стать обладателем «Золотого мяча». Конечно, я бы хотел, чтобы эту награду получил игрок «Манчестер Сити», но Мартинес — фантастический футболист, — цитирует Гвардиолу TyC Sports.

В нынешнем сезоне 27-летний аргентинец появился на поле в трех матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

Завтра, 18 сентября, «Манчестер Сити» и «Интер» сыграют между собой в рамках первого тура Лиги чемпионов. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

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