Гвардиола: «Лаутаро Мартинес может стать обладателем «Золотого мяча»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о форварде миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

— Лаутаро может стать обладателем «Золотого мяча». Конечно, я бы хотел, чтобы эту награду получил игрок «Манчестер Сити», но Мартинес — фантастический футболист, — цитирует Гвардиолу TyC Sports.

В нынешнем сезоне 27-летний аргентинец появился на поле в трех матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

Завтра, 18 сентября, «Манчестер Сити» и «Интер» сыграют между собой в рамках первого тура Лиги чемпионов. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.