Мотта проведёт первый матч Лиги чемпионов в роли главного тренера

Вечером вторника стартует Лига чемпионов УЕФА в новом формате. Один из первых матчей турнира – игра туринского «Ювентуса» против эйндховенского ПСВ.

Любопытно, что для главного тренера «Юве» Тьяго Мотты это будет первый матч в Лиге чемпионов в качестве главного тренера. Напомним, что «бьянконери» Мотта возглавил в прошедшее межсезонье. Ранее он работал главным тренером в «Дженоа», «Специи» и «Болонье», а также тренировал юношей «ПСЖ». Сейчас молодому специалисту 42 года. К слову, «Болонью» Мотта и вывел в Лигу чемпионов в прошлом сезоне Серии А.

Текстовая трансляция дебютного матча Мотты-тренера в ЛЧ – на нашем портале.