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Назван лучший тренер, не игравший на топ-уровне: Сакки – второй, Бенитес – четвёртый, Тедеско – 21-й

17 Сентября 2024 • 18:57 Комментировать

На страницах Four Four Two продолжают публиковаться интересные рейтинги. На этот раз специалисты составили рейтинг лучших тренеров среди тех, кто никогда не выступал на высоком уровне как футболист.

На первом месте в этом рейтинге располагается Жозе Моуринью. Он не смог сделать хорошую карьеру как футболист, но как тренер многого добился с рядом клубов. В числе достижений Моуринью – победы в Лиге чемпионов с «Порту» и «Интером».

На второй позиции рейтинга находится Арриго Сакки, а топ-3 замыкает Карлос Альберто Перейра.

Дальше в десятке идут Рафаэль Бенитес, Юлиан Нагельсманн, Андре Виллаш-Боаш, Жерар Улье, Маурицио Сарри, Хорхе Сампаоли и Альберто Дзаккерони.

Экс-спартаковец Доменико Тедеско – на 21-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Фенербахче Жозе Моуринью Карлос Альберто Паррейра Арриго Сакки Юлиан Нагельсманн Доменико Тедеско ещё теги
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