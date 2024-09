Назван лучший тренер, не игравший на топ-уровне: Сакки – второй, Бенитес – четвёртый, Тедеско – 21-й

На страницах Four Four Two продолжают публиковаться интересные рейтинги. На этот раз специалисты составили рейтинг лучших тренеров среди тех, кто никогда не выступал на высоком уровне как футболист.

На первом месте в этом рейтинге располагается Жозе Моуринью. Он не смог сделать хорошую карьеру как футболист, но как тренер многого добился с рядом клубов. В числе достижений Моуринью – победы в Лиге чемпионов с «Порту» и «Интером».

На второй позиции рейтинга находится Арриго Сакки, а топ-3 замыкает Карлос Альберто Перейра.

Дальше в десятке идут Рафаэль Бенитес, Юлиан Нагельсманн, Андре Виллаш-Боаш, Жерар Улье, Маурицио Сарри, Хорхе Сампаоли и Альберто Дзаккерони.

Экс-спартаковец Доменико Тедеско – на 21-й строчке.