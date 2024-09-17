Сегодня, 17 сентября, стартует новый сезон Лиги чемпионов.

В рамках первого тура «Астон Вилла», наставником которой является Унаи Эмери, встретится на выезде со швейцарским «Янг Бойз».

Как утверждает телеграм-канал Opta Sports, Эмери сыграет в Лиге чемпионов уже с шестой командой. Ранее испанский специалист участвовал в турнире вместе с «Валенсией», «Спартаком», «Севильей», «ПСЖ» и «Вильярреалом».

Источник отмечает, что только действующий главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти тренировал больше клубов в Лиге Чемпионов – 8.

Начало матча «Янг Бойз» - «Астон Вилла» запланировано на 19:45 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна на LiveResult.