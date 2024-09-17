Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Эмери сыграет в Лиге чемпионов уже с шестой командой

17 Сентября 2024 • 18:50 Комментировать
Янг Бойз
...
Астон Вилла
1 5.00 X 4.30 2 1.67
Через 0 ч. 40 мин.

Сегодня, 17 сентября, стартует новый сезон Лиги чемпионов.

В рамках первого тура «Астон Вилла», наставником которой является Унаи Эмери, встретится на выезде со швейцарским «Янг Бойз».

Как утверждает телеграм-канал Opta Sports, Эмери сыграет в Лиге чемпионов уже с шестой командой. Ранее испанский специалист участвовал в турнире вместе с «Валенсией», «Спартаком», «Севильей», «ПСЖ» и «Вильярреалом».

Источник отмечает, что только действующий главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти тренировал больше клубов в Лиге Чемпионов – 8.      

Начало матча «Янг Бойз» - «Астон Вилла» запланировано на 19:45 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна на LiveResult.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла

Новости по матчу

Сегодня, 17 Сентября
18:43
«Астон Вилла» огласила состав на первый за десятилетия матч Лиги чемпионов
02:11
Янг Бойз - Астон Вилла: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Сентября
19:32
Актуальный прогноз и ставка на матч Янг Бойз — Астон Вилла Лиги чемпионов — 17 сентября 2024
12:59
«Янг Бойз» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки БК Pinnacle
15 Сентября
19:33
Прогноз на точный счёт матча Янг Бойз – Астон Вилла Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЯНГ БОЙЗ АСТОН ВИЛЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал» Мбаппе ответил, кто должен бить пенальти в «Реале» «Барселона» потеряла Ольмо — хавбек пропустит Лигу чемпионов Появилась новая плохая новость по Неймару Валуев отреагировал на информацию о возможном жёстком наказании Англии
«Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Вылета в Чемпионшип им мало: Стало известно, какое наказание для «Манчестер Сити» хотят видеть в АПЛ «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб
Спортивные новости
Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» «Металлург» без шансов уступил «Северстали» в матче КХЛ Стали известны претенденты на пост нового президента МОК Team Liquid стали победителями The International 2024 Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.09.24 в 19:45
Янг Бойз Янг Бойз
Астон Вилла Астон Вилла
4.80 4.00 1.60
Видео
17.09.24 в 19:45
Ювентус Ювентус
ПСВ ПСВ
1.71 3.70 4.40
Видео
17.09.24 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Штутгарт Штутгарт
1.26 5.80 8.60
Видео
17.09.24 в 22:00
Милан Милан
Ливерпуль Ливерпуль
3.45 3.65 1.94
Видео
17.09.24 в 22:00
Спортинг Л Спортинг Л
Лилль Лилль
1.81 3.55 4.10
Видео
17.09.24 в 22:00
Бавария Бавария
Динамо Загреб Динамо Загреб
1.12 8.40 15.00
Видео
18.09.24 в 19:45
Болонья Болонья
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.77 3.75 4.00
Видео
18.09.24 в 19:45
Спарта Прага Спарта Прага
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
2.35 3.65 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Сентября
18:57 · Лига чемпионов
Назван лучший тренер, не игравший на топ-уровне: Сакки – второй, Бенитес – четвёртый, Тедеско – 21-й
18:50 · Лига чемпионов
Эмери сыграет в Лиге чемпионов уже с шестой командой
18:43 · Лига чемпионов
«Астон Вилла» огласила состав на первый за десятилетия матч Лиги чемпионов
18:43 · Лига чемпионов
«Ювентус» назвал состав на первый матч Лиги чемпионов против ПСВ
18:34 · Лига чемпионов
Канчельскис — о возможном дебюте Сафонова: «Главное — сыграть насухо»
18:31 · Лига чемпионов
Родри ответил, сколько раз пересматривал финал Лиги чемпионов с победным голом
18:18 · Лига чемпионов
Гвардиола вспомнил финал Лиги чемпионов – 2023
18:11 · Лига чемпионов
Гвардиола высказался о чемпионе Италии
18:09 · Лига чемпионов
«Монако» обязан создать проблемы «Барселоне» — Мостовой
16:46 · Лига чемпионов
Сёмин — о «Монако» в Лиге чемпионов: «Для Головина это шанс выйти на новый уровень»
13:28 · Лига чемпионов
Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Арсенал» – третий, Барселона – пятая, «ПСЖ» – лишь одиннадцатый 2
13:01 · Лига чемпионов
Семшов дал прогноз на матч «Спарты» и «Зальцбурга» в Лиге чемпионов
12:55 · Лига чемпионов
Мостовой назвал победителя матча «ПСЖ» - «Жирона»
12:34 · Лига чемпионов
Павлюченко дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Интер»
12:24 · Россия. Премьер-лига
Лунёв - о дебюте Сафонова в «ПСЖ»: «Пускай выходит и показывает, что умеет»
12:15 · Лига чемпионов
Павлюченко сделал прогноз на матч «Милан» - «Ливерпуль»
12:10 · Лига чемпионов
Мостовой назвал точный счёт матча «Реал» - «Штутгарт» 1
09:57 · Лига чемпионов
Тренер «Ювентуса» Мотта оценил новый формат Лиги чемпионов
09:25 · Лига чемпионов
Мората высказался о матче «Милана» против «Ливерпуля»
08:16 · Лига чемпионов
Тренер «Ливерпуля» высказался перед стартом в Лиге чемпионов
04:54 · Лига чемпионов
Нойер: «В 2012 году «Бавария» тоже осталась без трофеев, но все помнят, что было потом»
03:52 · Италия. Серия А
Важный игрок «Интера» пропустит матч против «Манчестер Сити»
03:35 · Лига чемпионов
Наставник «Штутгарта» назвал сильную сторону «Реала»
03:29 · Лига чемпионов
Тренер ПСВ Бос рассказал, что думает о «Ювентусе»
03:10 · Лига чемпионов
Компани: «Надеюсь, мечта болельщиков «Баварии» о домашнем финале будет жить ещё долго»
Все новости
Рекомендуем