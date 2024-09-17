«Астон Вилла» огласила состав на первый за десятилетия матч Лиги чемпионов

Бирмингемская «Астон Вилла» возвращается в Лигу чемпионов УЕФА спустя несколько десятилетий. Английский клуб вечером вторника будет гостить в Швейцарии у бернского «Янг Бойз». «Вилланы» за час до игры огласили свой состав на эту встречу, он выглядит так:

Мартинес, Богард, Конса, Пау Торрес, Динь, Макгинн (к), Онана, Тилеманс, Роджерс, Рэмси, Уоткинс.

Напомним, что текстовую трансляцию одного из первых матчей нового розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

В последний раз «Астон Вилла» участвовала в Лиге чемпионов в сезоне-1981/82.