«Ювентус» назвал состав на первый матч Лиги чемпионов против ПСВ

Сегодня, 17 сентября, «Ювентус» примет на своём поле ПСВ в рамках первого тура нового розыгрыша Лиги чемпионов.

Пресс-служба туринского клуба опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Ювентуса»: Ди Грегорио (вр), Калюлю, Гатти (к), Бремер, Камбьясо, Локателли, Маккенни, Гонсалес, Копмейнерс, Йылдыз, Влахович.

Начало поединка Лиги чемпионов между «Ювентусом» и ПСВ запланировано на 19:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.