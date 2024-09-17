Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Канчельскис — о возможном дебюте Сафонова: «Главное — сыграть насухо»

17 Сентября 2024 • 18:34 Комментировать
ПСЖ
...
Жирона
1 1.40 X 5.20 2 7.30
18.09 22:00

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем дебюте российского вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ».

Ожидается, что 25-летний Сафонов дебютирует в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Жироной».

«Желаю Матвею удачи, отстоять на ноль и сыграть уверенно. Любая игра для вратаря — это всегда ответственность. Но главное — это сыграть насухо», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Эксперт заявил, что когда команда не пропускает, то тогда ей легче добиться победы.

Игра первого тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Жироной» состоится 18 сентября. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Андрей Канчельскис Матвей Сафонов ещё теги

Новости по матчу

16 Сентября
23:14
Кто из России сыграет в Лиге чемпионов
15 Сентября
15:41
Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в Лиге чемпионов
12 Сентября
22:01
Два полузащитника «ПСЖ» пропустили тренировку из-за травмы
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ ЖИРОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал» Мбаппе ответил, кто должен бить пенальти в «Реале» «Барселона» потеряла Ольмо — хавбек пропустит Лигу чемпионов Появилась новая плохая новость по Неймару Валуев отреагировал на информацию о возможном жёстком наказании Англии
«Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Вылета в Чемпионшип им мало: Стало известно, какое наказание для «Манчестер Сити» хотят видеть в АПЛ «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб
Спортивные новости
Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» «Металлург» без шансов уступил «Северстали» в матче КХЛ Стали известны претенденты на пост нового президента МОК Team Liquid стали победителями The International 2024 Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.09.24 в 19:45
Янг Бойз Янг Бойз
Астон Вилла Астон Вилла
4.80 4.00 1.60
Видео
17.09.24 в 19:45
Ювентус Ювентус
ПСВ ПСВ
1.71 3.70 4.40
Видео
17.09.24 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Штутгарт Штутгарт
1.26 5.80 8.60
Видео
17.09.24 в 22:00
Милан Милан
Ливерпуль Ливерпуль
3.45 3.65 1.94
Видео
17.09.24 в 22:00
Спортинг Л Спортинг Л
Лилль Лилль
1.81 3.55 4.10
Видео
17.09.24 в 22:00
Бавария Бавария
Динамо Загреб Динамо Загреб
1.12 8.40 15.00
Видео
18.09.24 в 19:45
Болонья Болонья
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.77 3.75 4.00
Видео
18.09.24 в 19:45
Спарта Прага Спарта Прага
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
2.35 3.65 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Сентября
18:57 · Лига чемпионов
Назван лучший тренер, не игравший на топ-уровне: Сакки – второй, Бенитес – четвёртый, Тедеско – 21-й
18:50 · Лига чемпионов
Эмери сыграет в Лиге чемпионов уже с шестой командой
18:43 · Лига чемпионов
«Астон Вилла» огласила состав на первый за десятилетия матч Лиги чемпионов
18:43 · Лига чемпионов
«Ювентус» назвал состав на первый матч Лиги чемпионов против ПСВ
18:34 · Лига чемпионов
Канчельскис — о возможном дебюте Сафонова: «Главное — сыграть насухо»
18:31 · Лига чемпионов
Родри ответил, сколько раз пересматривал финал Лиги чемпионов с победным голом
18:18 · Лига чемпионов
Гвардиола вспомнил финал Лиги чемпионов – 2023
18:11 · Лига чемпионов
Гвардиола высказался о чемпионе Италии
18:09 · Лига чемпионов
«Монако» обязан создать проблемы «Барселоне» — Мостовой
16:46 · Лига чемпионов
Сёмин — о «Монако» в Лиге чемпионов: «Для Головина это шанс выйти на новый уровень»
13:28 · Лига чемпионов
Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Арсенал» – третий, Барселона – пятая, «ПСЖ» – лишь одиннадцатый 2
13:01 · Лига чемпионов
Семшов дал прогноз на матч «Спарты» и «Зальцбурга» в Лиге чемпионов
12:55 · Лига чемпионов
Мостовой назвал победителя матча «ПСЖ» - «Жирона»
12:34 · Лига чемпионов
Павлюченко дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Интер»
12:24 · Россия. Премьер-лига
Лунёв - о дебюте Сафонова в «ПСЖ»: «Пускай выходит и показывает, что умеет»
12:15 · Лига чемпионов
Павлюченко сделал прогноз на матч «Милан» - «Ливерпуль»
12:10 · Лига чемпионов
Мостовой назвал точный счёт матча «Реал» - «Штутгарт» 1
09:57 · Лига чемпионов
Тренер «Ювентуса» Мотта оценил новый формат Лиги чемпионов
09:25 · Лига чемпионов
Мората высказался о матче «Милана» против «Ливерпуля»
08:16 · Лига чемпионов
Тренер «Ливерпуля» высказался перед стартом в Лиге чемпионов
04:54 · Лига чемпионов
Нойер: «В 2012 году «Бавария» тоже осталась без трофеев, но все помнят, что было потом»
03:52 · Италия. Серия А
Важный игрок «Интера» пропустит матч против «Манчестер Сити»
03:35 · Лига чемпионов
Наставник «Штутгарта» назвал сильную сторону «Реала»
03:29 · Лига чемпионов
Тренер ПСВ Бос рассказал, что думает о «Ювентусе»
03:10 · Лига чемпионов
Компани: «Надеюсь, мечта болельщиков «Баварии» о домашнем финале будет жить ещё долго»
Все новости
Рекомендуем