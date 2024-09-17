Канчельскис — о возможном дебюте Сафонова: «Главное — сыграть насухо»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем дебюте российского вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ».

Ожидается, что 25-летний Сафонов дебютирует в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Жироной».

«Желаю Матвею удачи, отстоять на ноль и сыграть уверенно. Любая игра для вратаря — это всегда ответственность. Но главное — это сыграть насухо», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Эксперт заявил, что когда команда не пропускает, то тогда ей легче добиться победы.

Игра первого тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Жироной» состоится 18 сентября. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.