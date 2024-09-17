Родри ответил, сколько раз пересматривал финал Лиги чемпионов с победным голом

В финале Лиги чемпионов 2023 года «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Родри. В среду вечером команды пересекутся снова – в первом туре нового розыгрыша Лиги чемпионов. Родри ответил на вопрос, сколько раз он пересматривал памятный финал.

«Полный матч я смотрел один или два раза. А если говорить об отрывках – возможно, тысячи раз», - сказал Родри на пресс-конференции во вторник.

«Гвардиола показал нам фрагменты, потому что «Интер» не сильно изменился. Было здорово увидеть это снова. Гвардиола сказал нам, что пересмотрел игру впервые», - сказал Родри.