Гвардиола вспомнил финал Лиги чемпионов – 2023

«Манчестер Сити» и «Интер» в среду пересекутся в первом туре Лиги чемпионов. В прошлый раз команды играли в финале турнира в 2023 году. Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола вспомнил тот матч.

«Это было здорово. Игра была напряжённой, первый тайм был лучше второго. После гола у нас был один явный шанс, а у соперника – два. «Интер» много раз выигрывал Лигу чемпионов, а мы – один.

Перед тем финалом я говорил о силе соперника. Теперь люди верят мне больше. Но это уже не финал, а домашняя игра. Постараемся победить перед нашими фанатами», - сказал Гвардиола журналистам.

В финале Лиги чемпионов 2023 года «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0.