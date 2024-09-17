Гвардиола высказался о чемпионе Италии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выказался об «Интере». В среду вечером чемпионы Англии и Италии пересекутся в первом туре Лиги чемпионов.

«Интер» - команда с историей и с невероятным менталитетом. Они созданы, чтобы побеждать в каждом матче. Они созданы, чтобы побеждать в каждом турнире. В прошлом году они выиграли много матчей, их настрой бы похожим на наш – «Мы можем это сделать».

У «Интера» хороший высокий прессинг. Они обороняются с типичным для Италии менталитетом, они способны много терпеть. Эта команда сильна на стандартах и хорошо строит свою игру. У них есть хорошие игроки, атакующие со второй линии», - сказал Гвардиола журналистам.