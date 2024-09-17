«Монако» обязан создать проблемы «Барселоне» — Мостовой

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов между «Монако» и «Барселоной».

Мостовой заявил, что ему будет интересно посмотреть за Головиным, но «Барселона» очень сильна, ведь они обыграли всех в первых матчах сезона.

— «Монако» обязан создать проблемы «Барсе». Я бы поставил на победу «Барселоны», но когда-то же они должны проиграть. Жду обоюдоострой игры, — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Игра первого тура нового розыгрыша Лиги чемпионов «Монако» - «Барселона» состоится в четверг, 19 сентября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.