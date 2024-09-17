Сёмин — о «Монако» в Лиге чемпионов: «Для Головина это шанс выйти на новый уровень»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о попадании «Монако» в Лигу чемпионов.

Российский полузащитник Александр Головин только второй раз за шесть лет сыграет в Лиге чемпионов.

«Хорошо, что «Монако» примет участие в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Для Головина участие в турнире — шанс выйти на новый уровень. Когда ты играешь против лучших, то становишься сильнее», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Головин принял участие только в одной игре чемпионата Франции.

19 сентября «Монако» встретится на своем поле с «Барселоной» в рамках первого тура нового розыгрыша Лиги чемпионов. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.