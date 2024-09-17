Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Арсенал» – третий, Барселона – пятая, «ПСЖ» – лишь одиннадцатый

В день старта нового сезона Лиги чемпионов на страницах портала Goal был обнародован рейтинг фаворитов турнира. На первых четырёх позициях этого рейтинга изменений не произошло: их занимают «Реал», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария».

«Ливерпуль» опустился с пятой строчки на шестую, а в топ-5 поднялась «Барселона». Этому поспособствовал отличный старт команды Ханса-Дитера Флика в новом чемпионате Испании.

В топ-10 также присутствуют «Интер», «Байер», дортмундская «Боруссия» и «Ювентус». «ПСЖ» - на одиннадцатой строчке.

Действующим обладателем кубка европейских чемпионов является «Реал».