Семшов дал прогноз на матч «Спарты» и «Зальцбурга» в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник сборной России и московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о поединке между пражской «Спартой» и австрийским «Ред Булл Зальцбургом» в первом туре Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

«Сейчас игра будет очень упорной. И не исключено, что команды так и не смогут выявить победителя. «Спарта» и «Зальцбург» сыграют вничью», - приводи слова эксперта «Всепроспорт».

Поединок «Спарты» и «Зальцбурга» состоится в среду, 18 сентября, на стадионе в столице Чехии. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.