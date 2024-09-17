Мостовой назвал победителя матча «ПСЖ» - «Жирона»

«В этой паре я верю в успех представителя Франции. Опыта участия в ЛЧ у него в несколько раз больше. Очки нужны обеим командам, но выиграет тут ПСЖ, я считаю, со счетом 2:1», - передает слова Мостового «Всепроспорт».