Мостовой назвал победителя матча «ПСЖ» - «Жирона»

Французский «ПСЖ» примет на своем поле испанскую «Жирону» в первом туре Лиги чемпионов УЕФА. Своим мнением по этому противостоянию поделился футбольный эксперт Александр Мостовой.
«В этой паре я верю в успех представителя Франции. Опыта участия в ЛЧ у него в несколько раз больше. Очки нужны обеим командам, но выиграет тут ПСЖ, я считаю, со счетом 2:1», - передает слова Мостового «Всепроспорт».
Матч «ПСЖ» и «Жироны» состоится на стадионе в столице Франции завтра, 18 сентября. Начало противостояния запланировано в 22:00 по московскому времени.
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