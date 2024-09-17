Павлюченко дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Интер»

В стартовом туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на домашнем стадионе встретится с миланским «Интером». Об этом противостоянии поделился мнением бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко.

«В общем, не вижу каких-то объективных причин, почему тут «Манчестер Сити» может проиграть. Я тут не сомневаюсь в успехе «Манчестер Сити». Ставлю на его победу с форой (-1)», - передает слова Павлюченко «Всепроспорт».

Матч между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится на стадионе «Этихад» завтра, 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.