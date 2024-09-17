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Павлюченко сделал прогноз на матч «Милан» - «Ливерпуль»

17 Сентября 2024 • 12:15 Комментировать

В матче первого тура Лиги чемпионов «Милан» на домашнем стадионе померяется силами с «Ливерпулем». Об этом поединке поделился мнением бывший форвард сборной России Роман Павлюченко.

«Больше я верю в успех представителя Италии. Но поставить предложу на голы. Соперники много рисковать не будут. Проигрывать на старте никто не хочет. Выберу ставку на тотал меньше трех голов», - приводит слова эксперта «Всепроспорт».

Матч «Милана» и «Ливерпуля» состоится во вторник, 17 сентября, на стадионе «Сан Сиро». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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