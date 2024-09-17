Мостовой назвал точный счёт матча «Реал» - «Штутгарт»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка первого тура Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и немецким «Штутгартом».
«Реал» - это «Реал». Проиграть мадридцы себе не позволят. Все-таки, они «короли» этого турнира. Пару мячей «Реал» забьет, и все на этом. Выбираю ставку на победу «Реала» со счетом 2:0», - приводит слова эксперта «Всепроспорт».
Матч «Реала» против «Штутгарта» состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.
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