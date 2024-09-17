Тренер «Ювентуса» Мотта оценил новый формат Лиги чемпионов

«Участие в таком турнире – огромная гордость. На своем поле мы должны постараться ради себя и наших болельщиков. Мне нравится новый формат турнира. «Ювентусу» предстоит встретиться со многими командами, это очень мотивирует», - передает слова главного тренера пресс-служба УЕФА.