Тренер «Ювентуса» Мотта оценил новый формат Лиги чемпионов

Рулевой туринского «Ювентуса» Тьяго Мотта поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов УЕФА.
«Участие в таком турнире – огромная гордость. На своем поле мы должны постараться ради себя и наших болельщиков. Мне нравится новый формат турнира. «Ювентусу» предстоит встретиться со многими командами, это очень мотивирует», - передает слова главного тренера пресс-служба УЕФА.
Сегодня, 17 сентября, «старая синьора» встретится с нидерландским ПСВ в стартовом туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Поединок начнется в 19:45 по московскому времени.
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