Мората высказался о матче «Милана» против «Ливерпуля»

«У меня огромное желание проявить себя и заставить болельщиков гордиться командой. Это же Лига чемпионов. Без разницы как команда попала в этот турнир. Тут играют лучшие команды Европы. «Милан» очень мотивирован», - передает слова испанского бомбардира пресс-служба УЕФА.