Мората высказался о матче «Милана» против «Ливерпуля»

Центрфорвард «Милана» Альваро Мората высказался о предстоящем поединке против «Ливерпуля» в рамках первого тура Лиги чемпионов УЕФА.
«У меня огромное желание проявить себя и заставить болельщиков гордиться командой. Это же Лига чемпионов. Без разницы как команда попала в этот турнир. Тут играют лучшие команды Европы. «Милан» очень мотивирован», - передает слова испанского бомбардира пресс-служба УЕФА.
Поединок «Милана» против «Ливерпуля» состоится на стадионе «Сан Сиро» в Италии. Встреча пройдет сегодня, 17 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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