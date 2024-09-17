Тренер «Ливерпуля» высказался перед стартом в Лиге чемпионов

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов УЕФА.

«Каждый вечер в Лиге чемпионов будет интересным для нас. Все, кто любит футбол, ждут нашего стартового матча в турнире. Это хороший момент и для болельщиков, и для футболистов», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба УЕФА.

Поединок между «Ливерпулем» и «Миланом» состоится на стадионе «Сан Сиро» сегодня, 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В чемпионате Англии мерсисайдский гранд стартовал с трех побед и ничьей. Команда Слота с десятью баллами занимает четвертое место в таблице АПЛ.